«Маски сброшены»: Рябков сообщил об экономической войне между РФ и США

В отношениях между Россией, США и Западом объявлена экономическая война, зачинщиком которой является Вашингтон, заявил в эфире Первого канала замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его мнению, ограничения в отношении Москвы не связаны со специальной военной операцией, Соединённые Штаты нашли бы другие поводы воплотить в жизнь свои санкционные планы.

Маски сброшены... Сейчас идёт откровенное объявление России экономической войны со стороны США, — сказал дипломат.

По его словам, на международных площадках есть определённый диалог, однако и там США отравляют атмосферу. Как выразился Рябков, в некоторые залы впору «в противогазах заходить от того, что там ощущаешь». Он также добавил, что в условиях беспрецедентной санкционной войны, объявленной США России, о доверии не может быть и речи.

Рябков ранее прокомментировал ситуацию с введёнными в отношении Москвы санкциями, заявив, что их долгосрочность может оказаться под вопросом. Он предположил, что со временем ограничения могут быть отменены.

Дипломат также отметил, что ответственность Запада за события вокруг Украины должна быть коллективной, а у российского диалога с Украиной есть перспективы. Западу же следует осознать необходимость преодолеть хаос в отношениях: недавнее заявление президента США Джо Байдена о полном разрыве отношений с Москвой нацелено на запугивание России, однако оно вряд ли будет реализовано.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В связи с этим на Россию обрушилась самая жёсткая волна санкций со стороны других государств.