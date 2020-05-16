Новый этап ослабления карантина на Украине запланирован на конец мая

https://static.news.ru/photo/08cce046-977b-11ea-a0fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/deleuran-714996

Следующий этап ослабления ограничений в связи с распространением коронавируса на Украине запланирован на конец мая. Об этом заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак.

По сообщению пресс-службы администрации президента, на встрече с послами G7 и главой представительства Евросоюза на Украине Ермак рассказал дипломатам о ситуации с распространением COVID-19 в стране.

11 мая состоялся первый этап ослабления карантинных мероприятий. Следующий этап запланирован на конец мая, если эпидемическая ситуация будет оставаться стабильной, — говорится в сообщении.

Как ранее писал NEWS.ru, на Украине проведут массовое тестирования граждан на коронавирус. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский.