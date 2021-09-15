Новые власти Афганистана решили из боевиков сделать регулярную армию

Движение «Талибан» (организация запрещена на территории России), захватившее власть в Афганистане, захотело создать мощную армию. На данный момент боевики ведут активные консультации по вопросам организации новых вооружённых сил. Об этом сообщает Интерфакс.

Начальник штаба талибов Кари Фасихуддин заявил, что боевики планируют создать организованную регулярную армию.

В ближайшем будущем мы построим сильную и упорядоченную армию, — сказал боевик.

Это вызвано тем, что старые афганские силы безопасности были распущены после захвата террористами Кабула. Все воинские формирования и подразделения спецназа фактически были упразднены после победы движения «Талибан».

Ранее талибы призвали население Афганистана сдать всё вооружение, боеприпасы и автотранспорт, который принадлежал вооружённым силам страны. После поражения армии в боях против боевиков, по всему Афганистану осталось много брошенного оружия и военной техники.

28 августа руководство «Талибана» дало недельный срок на сдачу всего военного имущества. В случае, если у кого-то террористы найдут оружие или машину бывших вооруженных сил по истечению срока, то последует серьезное наказание.