«Талибан» призвал население Кабула сдать оружие и правительственные машины

По распоряжению движения «Талибан» (организация запрещена на территории России) в течение недели жители Кабула обязаны сдать всё оружие и машины, принадлежавшие бывшему правительству. Об этом сообщает Ariana News.

Боевики объявили, что если у жителя Кабула после истечения недельного срока обнаружат оружие или автомобиль, принадлежавший бывшим властям, то последуют меры. Как отметил представитель группировки Забихулла Муджахид, у населения осталось много оставленного военного снаряжения и транспорта бывшей армии Афганистана.

Ранее сообщалось, что боевики «Талибана» вошли в Кабул без сопротивления со стороны афганских военных. Те, в свою очередь, были разоружены и распущены по домам. Представители талибов заявили, что иностранцам ничего не угрожает, а противники группировки получат помилование, если сдадут оружие и пойдут на переговоры. В северной провинции Панджшер против власти боевиков восстали силы во главе с Ахмадом Шахом Массудом — младшим. Противники режима талибов призвали население Афганистана восстать против террористов.