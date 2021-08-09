Нового прокурора привлекли к делу о крушении рейса MH17

Прокуратура Нидерландов привлекла нового прокурора к делу о крушении самолета рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что Биргит ван Руссел давно является сотрудником прокуратуры. Теперь он будет работать в команде, которая занимается расследованием дела о крушении MH17.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шла гражданская война.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе доказывали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей и единственному отличающемуся от других катку. К похожим выводам пришла и международная следственная группа.

Ранее сообщалось, что российскую пару, которая раскрыла детали дела о крушении малайзийского самолёта в Донбассе в 2014 году, могут выслать из Нидерландов.