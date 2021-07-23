Раскрывших детали о деле MH17 россиян могут выслать из Нидерландов

Российскую пару, которая раскрыла детали дела о крушении малайзийского самолёта в Донбассе в 2014 году, могут выслать из Нидерландов. Об этом пишет газета De Volkskrant со ссылкой на попавшие в распоряжение редакции документы.

Как отмечается в публикации, российская пара случайно узнала информацию о крушении самолёта. После чего в 2016 году они переехали в Нидерланды, где запросили политическое убежище. Уже в 2018 году они раскрыли сведения о катастрофе властям страны.

Миграционная служба и судьи посчитали, что нужно наказать супружескую пару за раскрытие информации лишь спустя два года. При этом в публикации не уточняется, что за сведения передали россияне властям Нидерландов.

Ранее сообщалось, что защита обвиняемого Олега Пулатова в деле о крушении рейса MH17 не представила внятных обоснований необходимости допроса свидетелей в рамках версии о сбивании самолёта Вооружёнными силами Украины. Об этом заявил голландский прокурор Тейс Бергер на судебных слушаниях.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шла гражданская война.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе доказывали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей, и единственному отличающемуся от других катку. К похожим выводам пришла и международная следственная группа.