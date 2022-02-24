18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Опубликовано видео с военными самолётами над Киевом

14:49, 24 февраля 2022
Опубликовано видео с военными самолётами над Киевом
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В небе над Киевом заметили истребители, сообщает Telegram-канал «Новое издание». Их принадлежность не называется. 

Как передаёт Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва», очевидцы сообщают о большом количестве авиации в небе. Предположительно они также летают над Киевом.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть воздушное пространство Украины и немедленно ввести санкции против России. Он обсудил ситуацию с мировыми лидерами и завил о строительстве «антипутинской коалиции».

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео