Опубликовано видео с военными самолётами над Киевом

В небе над Киевом заметили истребители, сообщает Telegram-канал «Новое издание». Их принадлежность не называется.

Как передаёт Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва», очевидцы сообщают о большом количестве авиации в небе. Предположительно они также летают над Киевом.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть воздушное пространство Украины и немедленно ввести санкции против России. Он обсудил ситуацию с мировыми лидерами и завил о строительстве «антипутинской коалиции».

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.