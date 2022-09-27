Новая Зеландия ввела санкции против Кадырова Новая Зеландия ввела санкции против Кадырова и еще 18 россиян

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Рамзан Кадыров

Власти Новой Зеландии ввели санкции против 19 граждан России на фоне специальной военной операции на Украине, сообщила глава МИД Наная Махута. В их число попал глава Чечни Рамзан Кадыров. По словам главы внешнеполитического ведомства, таким образом Веллингтон решил поддержать Киев, передает ТАСС.

Украина ясно дает знать, что самая важная мера, которую мы можем принять, чтобы помочь ей, это продолжение санкций и поддержка в этом конфликте, что мы и делаем, — заявила Махута.

По словам главы дипломатического ведомства, ограничения Новой Зеландии также коснулись некоторых федеральных министров, а также родственников президента России Владимира Путина.

Новая Зеландия в 2022 году ввела санкции против более чем 1000 лиц и организаций России. Рестрикции предусматривают ограничения на въезд в страну, заморозку счетов в банках, а также закрытие портов для российских судов и самолетов.

Ранее Минфин США ввел санкции против 44 физлиц, причастных к осуществлению и проведению спецоперации на Украине, включая главу Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи. Под рестрикции в том числе попала его супруга Медни Кадырова, а также его дочери Айшат, Карина и Табарик. Санкции также были наложены на 32 юридических лица.