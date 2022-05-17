Новая Зеландия ввела новые санкции против некоторых белорусских лиц Новая Зеландия ввела санкции против Лукашенко, 22 граждан и четырёх предприятий Белоруссии

Александр Лукашенко / Фото president.gov.by

Правительство Новой Зеландии ввело санкции в отношении четырёх предприятий и 23 граждан Белоруссии, включая её президента Александра Лукашенко, заявила министр иностранных дел Новой Зеландии Нанаия Махута. Ограничения вводятся из-за позиции Минска по ситуации на Украине, сообщает ТАСС.

Белорусские военные допускают незаконное посягательство на суверенитет Украины, и под руководством президента [Белоруссии Александра] Лукашенко территория этой страны использовалась для совершения нападений. Новая Зеландия <...> призывает Белоруссию немедленно отказаться от такой поддержки, — подчеркнула Махута.

Она добавила, что санкции затронут белорусов из числа военачальников и сотрудников министерства обороны страны. Кроме того, рестрикции введены против Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии, российско-белорусской IT-компании фонда «Сколково» Synesis, а также оборонных предприятий НПООО «ОКБ ТСП» и ООО «Оборонные инициативы».

Ранее стало известно, что 11 мая правительство Новой Зеландии расширило санкционный список, включив в него восемь российских организаций, куда вошли военные структуры и СМИ, а также граждане РФ. В расширенный санкционный список, в частности внесены представитель Минобороны России Игорь Конашенков и начальник Главного разведывательного управления Генштаба России Игорь Костюков.