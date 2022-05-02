Новая Зеландия объявила персонами нон грата 170 членов Совфеда Глава МИД Новой Зеландии Махута: Новая Зеландия ввела санкции против 170 членов Совфеда

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Нова Зеландия ввела санкции против 170 членов Совета Федерации и ряда оборонных предприятий России, сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел страны Нанаю Махуту. Кого именно коснутся рестрикции, пока неизвестно, потому что точный список не приводится. Ранее Новая Зеландия ввела санкции в отношении 18 финансовых учреждений России.

Новая Зеландия объявляет о новых санкциях в отношении российских политиков и оборонных структур страны, поддерживающих действия [президента России] Владимира Путина на Украине. Этим мы демонстрируем намерение продолжать преследовать тех, кто несёт ответственность [за спецоперацию — прим. ред. NEWS.ru], — заявила Махута.

В начале апреля глава МИД Новой Зеландии анонсировала пакет санкций против 36 российских бизнесменов и их близких, которые якобы имеют «тесную связь с властями России». Она пообещала, что одним пакетом Веллингтон не ограничится и в скором времени введёт новые рестрикции.

Спустя несколько дней Москва приняла ответные меры и признала персонами нон грата 130 новозеландских политиков, в том числе премьер-министра страны Джасинду Ардерн. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Веллингтон из-за несамостоятельности следует русофобским курсом, забыв о собственных интересах и общепринятых приличиях.

19 апреля Новая Зеландия ввела санкции в отношении 18 крупнейших российских банков и финансовых учреждений, в число которых попали Центробанк и Фонд национального благосостояния России.