Новая тактика ВСУ для ударов по кораблям РФ: что пишут военкоры 14 сентября

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Революция на Украине зимой, беспилотники Malloy для ВСУ, удары по кораблям ВМФ РФ, обстановка в Запорожской области, поляки без компенсаций — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают главные события специальной военной операции на Украине. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

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«Я уверен — не будет революции. Кто революционер? Или революционеры? Владимира Зеленского в Вашингтоне и Лондоне принимают. Ему дают оружие и деньги. Его слушаются и военные, и спецслужбы, и банкиры. Он воюет с Россией. Он лидер? Лидер. Вся оппозиция, все прорусское, все подпольщики давно уничтожены. Кто революционер?» — пишет журналист.

По его мнению, украинские генералы не пойдут на мятеж, так как для них это не имеет смысла.

«Им это зачем? Умирают солдаты. А генералы при любом раскладе у разбитого корыта не останутся. Их судьба зависит от НАТО, от Запада, против кого поднимать мятеж? Да и потом, и украинские офицеры, и генералы, и политики, и большинство населения Украины, я почему-то так думаю, уверены в победе над Россией. Так вот, если эта украинская уверенность будет разрушена в пыль, тогда о мятеже можно будет и поразмышлять. А это значит, вся наша перспектива рождается на поле боя, в цехах ВПК. Пойдут позитивные движения на фронте — пойдут движения везде. А я на 100% уверен, что так и будет», — добавил военкор.

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Евгений Поддубный: «Лондон поставил Украине тяжелые транспортные БПЛА Malloy T400»

«Дроны способны доставлять вооружение и различные грузы на линию фронта, а также, как заявлено в сопроводительном спиче, „эвакуировать раненых“. Опция для киевского режима ненужная. ВСУ просто оставляют своих на поле боя. В британском Минобороны подчеркнули, что данные дроны „могут оказать критически важную поддержку операциям Украины и других стран“», — написал он.

Поддубный отметил, что радиус действия БПЛА Malloy T400 составляет 70 километров, грузоподъемность аппарата — до 180 кг.

«Впервые Великобритания объявила о передаче ВСУ беспилотников Malloy еще в мае 2022 года. Тогда речь шла лишь о модели T150, которая может доставлять груз до 68 кг», — добавил журналист.

«Рыбарь» рассказал о новой тактике ВСУ, которая применяется для атак на Крым

«Утром 14 сентября украинские формирования осуществили очередную атаку на полуостров Крым. Сначала из окрестностей Одессы были запущены 11 беспилотников самолетного типа (впервые за долгое время для этой цели использованы не „Мугины“). Дроны были сбиты расчетами 31-й дивизии ВВС и ПВО в районе 05:30 утра над Евпаторией. Примерно в 05:50 ВСУ ударили по окрестностям Уютного противокорабельной ракетой Р-360 „Нептун“, в результате чего была поражена пусковая установка ЗРК С-300 (в Сети уже появились соответствующие кадры)», — говорится в сообщении.

Авторы Telegram-канала отметили, что ВСУ стали применять для атак на Крым «комбинированную тактику». Ее украинская армия задействовала и несколько недель назад, сообщает источник.

«После налета БПЛА были определены позиции ЗРК С-300 — по нему почти сразу отработали из „Нептуна“. Сначала ВСУ выждали израсходования боекомплекта, а затем ударили по ЗРК. Также за последние двое суток ВСУ несколько раз атаковали отряд боевых кораблей (ОБК) Черноморского флота в составе „Василия Быкова“ и „Сергея Котова“. Всего было отмечено 12 безэкипажных катеров: шесть вчера и сегодня еще шесть. 13 сентября три дрона были поражены стрелковым оружием с кораблей. Еще три поразили вертолетами морской авиации с аэродрома Кача и борта „Василия Быкова“. Этой ночью пять были уничтожены на подходе к ОБК, а один смог подобраться к „Быкову“ и зацепить борт (степень повреждений некритична)», — добавил «Рыбарь».

Фото: МО Украины

«Архангел спецназа Z» привел данные о происходящем на Запорожском направлении

«Артиллерия работает с ночи без перерыва, уничтожают л/с в посадках. У противника приезжали три эвакуационные группы, из-за плотного обстрела у них ничего не вышло — уехали. Небольшими штурмовыми группами подразделения ВС РФ зачищают лесополки. Есть продвижения. Также при штурме посадок и лесополок обнаружено много погибших наемников, а также взяты в плен солдаты ВСУ. Заход нашей группы на опорник, который обрабатывали последние недели. На местности видим, что противник активно плодит без вести пропавших. Эти ребята не первый день тут лежат, хотя их живые находятся в 30 метрах от них», — сообщил источник.

«Военкоры Русской Весны»: «Украина не выплачивает полякам компенсации за погибших наемников»

По информации Telegram-канала, польский наемник Петр Миткевич заявил, что ни одна из семей погибших поляков, участвовавших в боевых действиях на Украине в его группе, не получила обещанную компенсацию. Также он добавил, что обещанная компенсация за смерть в бою должна была 15 миллионов гривен (около $400 тысяч).

«И я хотел бы обратиться к лицам, принимающим решения. В моей группе погибло десять наших поляков. Держите свое слово, платите семьям эти деньги, потому что, когда мы шли воевать плечом к плечу с братьями-украинцами, мы знали, что если мы умрем, то наши семьи будут каким-то образом финансово обеспечены», — цитируют польского наемника «Военкоры Русской Весны».

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