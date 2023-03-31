Новая Концепция внешней политики России: что изменилось, почему это важно Нынешняя редакция Концепции стала шестой с 1993 года

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

31 марта президент России Владимир Путин утвердил новую, шестую по счету (с 1993 года) редакцию Концепции внешней политики страны. Документ готовили в течение 2022 года. NEWS.ru публикует главные тезисы Концепции и пояснения экспертов, объясняющих важность изменений.

Главные пункты новой Концепции внешней политики России

Какой видит себя Россия

Россия самоопределилась в качестве самобытной страны-цивилизации, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державы, оплота Русского мира, одного из суверенных центров мирового развития, играющего уникальную роль в поддержании глобального баланса сил и обеспечении мирного поступательного развития человечества (п. 4, 5).

Отношение России к другим государствам и межгосударственным объединениям определяется конструктивным, нейтральным или недружественным характером их политики в отношении Российской Федерации (п. 6).

Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него, не имеет по отношению к нему враждебных намерений, рассчитывает на осознание им бесперспективности конфронтации с Россией, принятие многополярных реалий, возврат со временем к взаимодействию на основе принципов суверенного равенства и уважения интересов (п. 13).

На каких принципах Россия строит отношения с другими странами

Россия стремится к формированию такой системы международных отношений, которая обеспечивала бы надежную безопасность, сохранение культурно-цивилизационной самобытности, равные возможности развития для всех государств (п. 18).

В целях содействия адаптации мироустройства к реалиям многополярного мира Россия намерена уделять приоритетное внимание устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах, созданию условий для отказа любого государства от неоколониальных и гегемонистских амбиций (п. 19.1).

Россия намерена активно развивать сотрудничество во всех сферах с союзниками и партнерами, пресекать попытки недружественных стран воспрепятствовать такому сотрудничеству (п. 19.8).

Россия выступает за консолидацию международных усилий, направленных на обеспечение уважения и защиты универсальных и традиционных духовно-нравственных ценностей (п. 19.9).

Усилия по укреплению роли и прогрессивному развитию международного права должны учитывать реалии многополярного мира (п. 23).

Россия стремится к обеспечению безопасности в равной мере для всех государств на основе принципа взаимности (п. 24).

О чем предупреждает Россия

Россия может использовать вооруженные силы для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя и (или) своих союзников (п. 25).

Россия будет расследовать случаи предполагаемой разработки, размещения и применения биологического и токсинного оружия прежде всего на территориях сопредельных государств (п. 29).

Россия будет содействовать снижению возможностей недружественных государств злоупотреблять своим монопольным или доминирующим положением в отдельных сферах мировой экономики, расширению участия развивающихся государств в глобальном экономическом управлении (п. 39).

К чему стремится Россия

Приоритеты гуманитарной политики России за рубежом — противодействие кампании русофобии, защита русского языка, российской культуры, спорта, Русской православной церкви от дискриминации, борьба за историческую правду (п. 43, 44).

Главная цель России в ближнем зарубежье — превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания (п. 49).

Россия нацелена на мирное решение международных вопросов в Арктике (п. 50).

Особо важное значение для России имеет всеобъемлющее углубление связей и координации с дружественными суверенными глобальными центрами силы — Китаем и Индией (п. 51–53).

Флагманский проект России в XXI веке — превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания (п. 54).

Россия намерена развивать широкое международное сотрудничество в интересах противодействия политике, направленной на проведение разделительных линий в Азиатско-Тихоокеанском регионе (п. 55).

Россия считает исламскую цивилизацию дружественной, будет укреплять всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество с ней (п. 56).

Россия намерена способствовать дальнейшему становлению Африки в качестве самобытного и влиятельного центра мирового развития (п. 57).

Россия будет наращивать сотрудничество с Латинской Америкой на прагматичной, деидеологизированной и взаимовыгодной основе (п. 58).

Отказ от антироссийской политики и большая самостоятельность от США благоприятно сказались бы на безопасности и благополучии европейских стран (п. 59–61).

Фото: shutterstock Владимир Путин, Нарендра Моди, Си Цзиньпин

Как Россия оценивает курс США

Россия рассматривает курс США как главный источник антироссийской политики и рисков для своей безопасности, международного мира, сбалансированного и справедливого развития человечества (п. 62, 63).

Что говорят эксперты о новой Концепции внешней политики России

Глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин подчеркивает, что Концепция внешней политики страны — это основополагающий документ, на котором будет строиться вся система конкретных мероприятий во внешнеполитической сфере.

«Как когда-то говорили, его нужно с ручкой и блокнотом изучить, делать выводы по конкретным направлениям нашей внешней политики, а у нашей родины таких направлений очень много. И подумать над конкретными мерами по реализации всех положений этого основополагающего документа», — заявил NEWS.ru Карасин.

Как отметил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман, «уже сейчас понятно, что новая внешняя политика будет исходить из того, что нам противостоит большая коалиция, именуемая коллективный Запад»

«Но Запад — это не весь мир. И со всем остальным миром мы и будем выстраивать тесные отношения», — сказал парламентарий.

По словам Вассермана, для ЕС противостояние с Россией «катастрофически невыгодно». Однако Европа все-таки продолжает «слепо подчиняться США вопреки своим интересам, хотя для большей части мира подчинение Америке невыгодно».

«Соответственно, эти страны будут действовать совместно с нами. Вот что совершенно точно понятно на данный момент не только Сергею Викторовичу [Лаврову], но и всем здравомыслящим людям в стране», — заявил Вассерман.