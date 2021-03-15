Норвежский политик объяснил право Крыма вернуться в Россию

https://static.news.ru/photo/ea35aeac-861b-11eb-8370-96000091f725_660.jpg Фото: Hannibal Hanschke/dpa/Global Look Press

Крым имел полное право вернуться в состав РФ, никакой аннексии полуострова не было. Об этом заявил руководитель общественной организации «Народные дипломаты Норвегии», политик и бизнесмен Хендрик Вебер.

16 марта Крым отмечает седьмую годовщину присоединения к РФ, которое произошло по результатам всенародного референдума. Вебер отмечает, что этот референдум был законным, поскольку из-за путча 2014 года Украина лишилась своей государственности.

Народ Крыма имел право на самостоятельное решение — остаться с Украиной или вернуться под юрисдикцию России, потому что на тот момент Крым был самостоятельным регионом в составе Украины, — цитирует норвежского политика РИА Новости.

Ни о какой аннексии полуострова не может быть и речи, подчёркивает норвежец. Народ Крыма сам решил присоединиться к РФ.

Аннексия была бы, если бы Россия без референдума ввела войска и насильно захватила полуостров. Мы же знаем, что крымчане добровольно голосовали на референдуме, на улицах был праздник под названием «Мы вернулись на Родину», — сказал Вебер.

Политик также не сомневается, что Запад в результате будет вынужден признать Крым как часть России. По мнению Вебера, сегодня это полуостров мира и взаимопонимания между народами.

Когда Запад признает Крым российским, все друзья крымчан в различных станах мира прилетят туда и будет праздник, как семь лет назад, — сказал политик.

Крым вошёл в состав РФ весной 2014 года по результатам всенародного референдума, на котором 96,77% жителей республики высказались за присоединение к России. Украина и большинство стран Запада результаты референдума не признали.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат бундестага Германии от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что никакой аннексии Крыма не было.