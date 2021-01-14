Норвежский депутат поддержал Трампа в конфликте с техногигантами

https://static.news.ru/photo/62bc8fc6-5723-11eb-b76a-fa163e074e61_660.jpg Кристиан Тибринг-Гедде Фото: Christian Tybring-Gjedde/facebook.com

Депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде обвинил компании-техногиганты в применении цензуры в связи с блокировкой аккаунтов президента США Дональда Трампа. Ранее норвежец номинировал американского лидера на Нобелевскую премию.

Депутат на своей странице в Facebook назвал решение техногигантов неразумным. По его словам, в истории ещё не было примеров, чтобы «затыкание высказываний» привело к уменьшению агрессии и предотвратило беспорядки.

Мы позволяем немногим людям действовать в качестве «полиции мнений» и определять, какие высказывания допустимы, а какие должны быть подвергнуты цензуре. [Техногиганты] пошли ещё дальше. Они закрыли доступ к платформам как таковым, опасаясь, что Трамп напишет что-то, что компании посчитают неприемлемым. Это аналогично тому, что вора арестуют не за реальную кражу, а из опасений, что он может украсть что-то в будущем, — написал Тибринг-Гедде.

Ряд соцсетей, в том числе Twitter, заблокировали профили хозяина Белого дома из-за «рисков призывов к насилию» после штурма протестующими американцами Капитолия в Вашингтоне 6 января. Как передавал NEWS.ru, в МИД РФ заявили, что произошедшее похоже на «ядерный взрыв» в киберсреде. Российские дипломаты считают, что по декларируемым западными партнёрами демократическим ценностям нанесли удар. Позицию ведомства выразила официальный представитель Мария Захарова.