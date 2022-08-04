Норвежка зря так, но мы не лучше Как истеричка из консульства Норвегии стала символом отношения Запада к России

Фото: shutterstock

Сотрудницу консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен, похоже, все же выставят из России. Ее дальнейшее пребывание на территории РФ невозможно, заявил российский МИД. Внешнеполитическое ведомство даже специально вызвало посла королевства в Москве Руне Ресаланда, чтобы заявить ему протест, хотя еще раньше МИД Норвегии заверил, что выходка Эллингсен на ресепшен отеля Azimut в Мурманске «не отражает норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу».

Наверное, большинство в курсе, что случилось. Но на всякий случай напомним. Госпожа Эллингсен закатила скандал у стойки администратора, не желая ждать, пока горничная закончит уборку, и требуя дать ей чистый номер. Что греха таить, наговорила она парню и девушке на ресепшен всякого нехорошего, перемежая речь обсценными заявлениями.

«Просто дайте мне другой номер и не трахайте мне мозги! Уже и так поздно! — заявила она, размахивая диппаспортом. Голос у нее, кстати, довольно неприятный, как, впрочем, почти у всякой разозленной женщины. — Я ненавижу русских! Просто дайте мне номер, я буду стоять здесь, пока вы не дадите мне номер! Знаете, я из Скандинавии, я привыкла к чистым номерам! Я не какая-то русская женщина, которая убирает абы как! Этот отель — позор, и вы, персонал — тоже позор, факен шит!».

Пока она произносила этот спич, сотрудники отеля поскорее оформили ей другой номер, чтобы сплавить скандалистку. Правда, потом решили, видимо, отомстить, и слили видеозапись со звуком в один из известных Telegram-каналов. Тут-то и началось. Полиция стала проверять, а нельзя ли возбудить дело о разжигании вражды. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее «возмутительным актом ненависти, национализма и ксенофобии». Патриотические Telegram-каналы радостно взвыли, предлагая утопить мерзавку в Кольском заливе прямо напротив штаба Севморфлота, на Норвегию скинуть ядерную бомбу, отобрать Шпицберген, а над троллями — надругаться.

Была ли права Элисабет Эллингсен? С дипломатической и человеческой точки зрения — абсолютно нет. Нельзя так, пусть горничная в отеле хоть десять раз «тормоз».

А вот с психологической точки зрения поступок вполне допустим. Многие ведь считают, что нельзя держать в себе раздражение, это вредно для здоровья, поэтому надо его выпустить. В идеале, конечно, дать кому-нибудь с ноги, чтобы зубы разлетались как осколки вазы, ну или хотя бы вербально дать понять, что у тебя внутри. Вербально, но обязательно с использованием обсценной лексики. Ну кому из нас не приходилось делать нечто подобное хоть раз в жизни? Или хотя бы присутствовать при этом? Я давно работал на ресепшен в отеле в Москве, так меня не то что нехорошими словами обзывали, но и с пистолетом гонялись, причем свои же, русские люди. Работа такая, что уж тут. Зато общение с людьми.

Или еще в кафе как-то, помню, приличная и симпатичная девушка устроила скандал безответной киргизке. Называла ее и козой, и по матери, причем из-за полной ерунды — киргизка ее стул вроде бы задела, ставя чашку кофе. Потом девушка замолкла, вздохнула и произнесла: «Уф, хорошо, выпустила пар! А то настроение ни к черту было».

И ушла довольная, красивая, успешная. А киргизка плакала в углу.

Вероятно, фру Эллингсен тоже выпустила пар у стойки ресепшен в мурманском отеле. Свинство? Конечно. Повод для дипломатического скандала? Вряд ли. Если бы собрать все косяки дипломатов по всему миру, то в посольствах некому было бы работать. Сегодняшний дипломат, как правило, не лощеный светский экземпляр, а человек прямого действия. Что-то не нравится — сразу «факен шит». Чего уж тут ждать от простой сотрудницы консульства в Заполярье? Опять же, возможно, истеричная натура. Бывает, что уж тут. Ну пусть извинится в письменном виде перед работниками ресепшен — и нормально.

Но сегодня любой негатив в отношении недружественных стран вытаскивается на поверхность. Норвегия присоединилась к санкциям, помогает Украине, два контейнера на Шпицберген для наших горняков в Баренцбурге не пропускает. Ну что ж, вышлем в ответ истеричку-дипломата.

Так спираль и раскручивается. Политика проникает в частное общение между людьми, отравляет все, делает частное общим — одна сказала плохое про русских, теперь тетя Люба думает, что все норвежцы такие. И так уже половина населения считает, что кругом одни враги...

Есть книга, называется «Апокалипсис мелкого греха». В ней речь о том, что все мы готовим себе дорогу в ад мелочами. Мало кто грешит по-крупному — убийства, геноцид. В основном же — там наорал, тут не помог, еще где-то подумал плохо. Простые, по-человечески понятные мелочи, но они копятся, копятся — ну и вперед, по широкой дороге. И это касается не только Элисабет Эллинген, хотя, повторюсь, она поступила некрасиво. Это про всех нас.

Когда же мы станем спокойнее?