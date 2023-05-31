Nintendo закрыла российскую версию сайта и ограничила скачивание игр

Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Японская компания-разработчик игровых консолей Nintendo закрыла доступ к сайту российского подразделения и ограничила работу российской версии онлайн-магазина Nintendo eShop. Пользователи из РФ больше не смогут создавать новые учетные записи с указанием своей страны в настройках.

Начиная с 31 мая 2023 года российские клиенты, у которых есть учетная запись Nintendo, смогут повторно загружать ранее приобретенный цифровой контент. <...> Платежная информация, связанная с учетными записями Nintendo, такая как данные кредитной карты или данные учетной записи PayPal, была удалена из соображений безопасности, — говорится в сообщении.

Nintendo приостановила продажи своей продукции в России в марте 2022 года. Цифровой магазин Nintendo eShop при этом был переведен на техническое обслуживание из-за прекращения обработки транзакций с российских карт.

В апреле 2023 года стало известно, что российский рынок покинет американский производитель батареек Duracell. СМИ писали, что причиной стало полное прекращение поставок продукции с бельгийского завода. Впоследствии акционеры компании приняли решение закрыть бизнес в России.