10 августа 2025 в 14:56

«Никто не сможет помешать»: одна страна объявила себя будущей сверхдержавой

Глава Минобороны Сингх: никто не помешает Индии стать сверхдержавой

Раджнатх Сингх Раджнатх Сингх Фото: IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press

Индия развивается столь стремительными темпами, что ни одно из ведущих государств мира не сможет помешать ей стать сверхдержавой, заявил глава Минобороны страны Раджнатх Сингх. По его словам, многие пока не могут осознать, что Нью-Дели станет важнейшим игроком на политической арене, передает NDTV.

Некоторые люди не могут принять прогресс Индии. Они воспринимают его негативно. <…> Учитывая наши темпы развития, могу вас заверить, что никакая мировая держава не сможет помешать нам стать сверхдержавой, — объявил Сингх.

Министр также сравнил нынешнее экономическое положение Индии с ее положением 10-летней давности. Он подчеркнул, что в 2014 году Индия была 11-й по величине экономикой мира, а сегодня входит в первую четверку. Сингх заявил, что темпы роста страны составляют около 6,3% — одни из самых высоких в мире.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна готова заплатить высокую цену из-за введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин. Он отметил, что Нью-Дели никогда не пойдет на компромисс в вопросах благополучия своих фермеров, молочного сектора и рыбаков.

