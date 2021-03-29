Nike подала в суд на компанию, продающую «сатанинские» кроссовки с кровью

https://static.news.ru/photo/0d8d93d0-910a-11eb-9aae-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Кадр из видео/Lil Nas X/youtube.com

Американская компания Nike подала в суд на компанию MSCHF. Последняя в коллаборации с рэпером Lil Nas X выставила на продажу 666 пар «сатанинских» кроссовок, созданных на базе обуви Nike и содержащих в себе каплю человеческой крови. Об этом сообщает телеканал NBC News.

По данным СМИ, Nike обвинила MSCHF в нарушении прав на товарный знак. Кроссовки Satan Shoes («Обувь Сатаны») представляют модифицированные кроссовки Nike Air Max 97. К ним добавлена подвеска-пентаграмма, а в подошву встроен пузырёк воздуха, который, по словам создателей обуви, содержит каплю человеческой крови.

Также на обуви размещена надпись Luke 10:18, отсылающая к 10 главе, стиху 18 Евангелия от Луки, в котором говорится о том, как Сатана упал с неба на землю.

В компании MSCHF сообщили, что кровь, используемая для оформления кроссовок, была взята у одного из сотрудников. При этом все 666 пар были распроданы в понедельник, вскоре после того, как поступили в продажу. Стоимость пары обуви составила 1018 долларов.

При этом компания Nike подала иск только против MSCHF, что касается рэпера, то он в качестве ответчика не фигурирует. В иске также утверждается, что продажи «сатанинской обуви» привели к призывам бойкотировать продукцию Nike, поскольку ряд обыватели решил, что сама компания санкционировала продажу подобной обуви.

Lil Nas X в своём Twitter в качестве комментария разместил отрывок мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны», где один из персонажей сообщает, что он «просто шутил».

Как писал NEWS.ru, первая партия созданных американским рэпером Канье Уэстом кроссовок разлетелась как горячие пирожки. Фанаты бренда раскупили их меньше чем за одну минуту. Кроссовки 450 Cloud White сделаны из лёгкого пластика и сетчатой ткани. Они светло-серого цвета и затягиваются шнурками. Кроссовки входят в коллекцию Yeezy.