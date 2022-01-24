«Никакого захвата не будет»: Кличко о возможной оккупации Харькова Россией

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Россия не захватит Харьков, потому что Харьковская область, «как и Донетчина, Луганщина, Черниговщина, Сумщина, Херсонщина и некоторые другие регионы», является приграничной зоной и их безопасности уделяется особое внимание. Об этом он написал в своём Telegram-канале в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности захвата российскими войсками крупных городов на востоке страны.

На фоне обсуждения в последние дни заявлений относительно якобы вероятного захвата российским агрессором Харькова как председатель ассоциации городов Украины от имени ассоциации хочу выразить городу Харькову и всей Харьковской области поддержку и убеждение, что никакого захвата не будет. Потому что за Харьковом — вся Украина! — написал он.

Для защиты Украины важны координация действий, выдержка, спокойствие, единая позиция властей и совместная работа, подчеркнул Кличко. Он добавил, что инициировал проведение заседания ассоциации 28 января в Киеве, где обсудят организацию обороны каждой области и города.

Ранее Зеленский раскрыл в интервью газете The Washington Post возможный сценарий вторжения России на Украину. По его мнению, если РФ решится на нападение, то это будут те регионы, которые имеют с ней сильную историческую связь, например Харьков. По мнению Зеленского, если Россия решится на эскалацию конфликта, то она будет оправдывать свои действия защитой русскоязычного населения Украины. В доказательство своей точки зрения он привёл опыт «оккупации» Крыма.