Нидерланды не имеют данных об аресте в ДНР фигуранта дела MH17

Прокуратура Нидерландов в курсе публикаций СМИ об аресте в ДНР фигуранта дела о крушении рейса MH17, но не имеет об этом достоверной информации.
Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк.
Государственной прокуратуре известно о публикации BBC. Но я не могу сказать, правда ли это, — сказала она РИА Новости.
Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами 10 государств. По делу проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
Как ранее писал NEWS.ru, один из фигурантов дела о крушении малайзийского Boeing 777 рейса МН17, сбитого в небе Донбасса в 2014 году, Леонид Харченко был арестован в Донецке ещё в марте.
Добавьте наши новости в избранные источники