Нидерланды не имеют данных об аресте в ДНР фигуранта дела MH17

https://static.news.ru/photo/7318f690-969c-11ea-8aa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mission of Russia EU/Global Look Press

Прокуратура Нидерландов в курсе публикаций СМИ об аресте в ДНР фигуранта дела о крушении рейса MH17, но не имеет об этом достоверной информации.

Об этом заявила пресс-секретарь прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк.

Государственной прокуратуре известно о публикации BBC. Но я не могу сказать, правда ли это, — сказала она РИА Новости.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами 10 государств. По делу проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Как ранее писал NEWS.ru, один из фигурантов дела о крушении малайзийского Boeing 777 рейса МН17, сбитого в небе Донбасса в 2014 году, Леонид Харченко был арестован в Донецке ещё в марте.