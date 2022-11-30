NI: США и Британия не смогут запугать и сокрушить Россию

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Ни США, ни Великобритания, ни кто-либо другой не смогут запугать Россию путем нанесения ударов по «национальному бренду», заявил обозреватель The National Interest Эндрю Бек. По его мнению, президент России Владимир Путин имеет высокий уровень поддержки среди жителей страны, поэтому попытки «западной элиты» противопоставить свои институты и СМИ российским только укрепят волю Москвы к победе.

В конечном счете, ни Америка, ни Великобритания, ни какая-либо другая нация не могут запугать Россию, атакуя ее национальный бренд. Основная клиентская база Путина — голосующая публика в России — обеспечивает ему поразительный уровень поддержки, невиданный со времен Рональда Рейгана в Соединенных Штатах, даже если принять во внимание озабоченность по поводу честных выборов в стране, — написал Бек.

При этом обозреватель отметил, что на международном уровне у России есть партнеры. Бек указал на наличие среди них «крупных игроков», таких как Израиль, Турция, Китай и Индия. На сохраняющиеся взаимоотношения указывает то, что эти государства не полностью присоединились к возобновившемуся «крестовому походу» Запада против России.

Ранее постоянный представитель страны при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Вашингтон не намерен включать Россию в свой список стран — спонсоров терроризма, поскольку это приведет к ряду негативных последствий.