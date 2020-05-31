Нетаньяху пожаловался в полицию на угрозы от неизвестного

https://static.news.ru/photo/cdb4fee4-a3fa-11ea-8125-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ilia Yefimovich/Global Look Press

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в полицию, что ему и его семье угрожают расправой.

По словам премьера, это уже второе заявление. Написать его Нетаньяху вынудило то, что неизвестный злоумышленник описал, как именно намерен убить главу правительства.

Сегодня, к сожалению, я был вынужден подать еще одну жалобу на подонка, который подробно описывал, как он собирается убить меня и мою семью, — отметил израильский премьер в Twitter.

Как ранее писал NEWS.ru, в Израиле начался судебный процесс против Нетаньяху, который обвиняется в коррупции. Бывший премьер Израиля Эхуд Ольмерт, отсидевший срок за взяточничество, назвал действующего главу кабмина преступником и лжецом и призвал отправить его за решётку.