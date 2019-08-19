https://static.news.ru/photo/11004fa2-c29a-11e9-a0ae-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил особую благодарность правительству Украины за большой вклад в борьбу с антисемитизмом.

Нетаньяху напомнил, что украинцы и евреи жили по соседству сотни лет, создавали общины, партии, движения хасидизма и сионизма.

Убийства в Бабьем Яру позволили нацистам дальше убивать евреев по всей Украине. И всё, что создавалось такое длительное время, было в один момент уничтожено нацистами, — сказал Нетаньяху, выступая в Бабьем Яру в Киеве.

Премьер Израиля указал, что евреи всегда будут помнить поступки праведников мира, которые, рискуя своей жизнью и своих семей, спасали евреев. Нетаньяху также отметил, что трагедия Бабьего Яра сделала евреев сильнее и «из народа убитых они превратились в сильное и гордое государство».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать голодомор в 1932–1933 годах актом геноцида украинского народа. Зеленский напомнил, что народы Украины и Израиля в одинаковой степени пережили все трагедии новейшей истории — голодомор и холокост, Вторую мировую войну и тоталитарный советский режим.

Нетаньяху находится с визитом на Украине с 18 августа. По плану 19 августа премьер-министр Израиля встречается с Зеленским и примет участие в мероприятиях, посвящённых памяти павших от рук нацистов в годы Второй мировой войны. 20 августа Нетаньяху обсудит с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом сотрудничество стран в сферах сельского хозяйства, IT-сектора, энергетического сектора, пищевой промышленности, фармацевтики, а также транспортной отрасли, писал News.ru.