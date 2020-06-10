Нетаньяху обсудил мирный план Трампа с главой МИД ФРГ Маасом

https://static.news.ru/photo/47bd82f4-ab3c-11ea-89b9-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас и Биньямин Нетаньяху Фото: Florian Gaertner/dpa​​​​​​​/Global Look Press

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с главой МИД Германии Хайко Маасом. Политики обсудили реализацию мирного плана президента США Дональда Трампа.

Премьер-министр чётко обозначил жизненно важные интересы Израиля в любых будущих договоренностях, включая необходимость полного контроля безопасности на всех землях, расположенных к западу от Иордании, — говорится в сообщении канцелярии премьера.

По словам Нетаньяху, план должен учитывать реальность израильского урегулирования без возможности того, что «граждане могут быть изгнаны из своих домов».

Маас также встретился с главой МИД Израиля Габи Ашкенази. После встречи израильский дипломат заявил, что план Трампа будет продвигаться в координации с Вашингтоном. Он подчеркнул, что власти Израиля хотят мира и безопасности.

В конце января президент США Дональд Трамп представил план урегулирования конфликта Израиля и Палестины. Документ предусматривает удвоение площади палестинских территорий, а также создание палестинской столицы в Восточном Иерусалиме. США также выступают за сохранение статус-кво Храмовой горы при посредничестве Иордании.

Как ранее писал NEWS.ru, в МИД РФ считают, что планы израильского руководства по аннексированнию ряда оккупированных палестинских территорий приведут к вспышке насилия в регионе и поставят крест на перспективе двугосударственного решения проблемы.