Нетаньяху обсудил мирный план Трампа с главой МИД ФРГ Маасом

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с главой МИД Германии Хайко Маасом. Политики обсудили реализацию мирного плана президента США Дональда Трампа.
Премьер-министр чётко обозначил жизненно важные интересы Израиля в любых будущих договоренностях, включая необходимость полного контроля безопасности на всех землях, расположенных к западу от Иордании, — говорится в сообщении канцелярии премьера.
По словам Нетаньяху, план должен учитывать реальность израильского урегулирования без возможности того, что «граждане могут быть изгнаны из своих домов».
Маас также встретился с главой МИД Израиля Габи Ашкенази. После встречи израильский дипломат заявил, что план Трампа будет продвигаться в координации с Вашингтоном. Он подчеркнул, что власти Израиля хотят мира и безопасности.
В конце января президент США Дональд Трамп представил план урегулирования конфликта Израиля и Палестины. Документ предусматривает удвоение площади палестинских территорий, а также создание палестинской столицы в Восточном Иерусалиме. США также выступают за сохранение статус-кво Храмовой горы при посредничестве Иордании.
Как ранее писал NEWS.ru, в МИД РФ считают, что планы израильского руководства по аннексированнию ряда оккупированных палестинских территорий приведут к вспышке насилия в регионе и поставят крест на перспективе двугосударственного решения проблемы.
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