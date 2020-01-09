https://static.news.ru/photo/fadaa12c-32d9-11ea-a175-fa163e074e61_660.jpg Фото: Анжела Кучуберия/ТАСС

Несколько митингующих прорвались в здание администрации президента Абхазии в центре Сухума.

Ранее митингующие, которых полиция выдворила из здания, совершили очередную попытку прорваться в администрацию.

Организатор митинга сообщал, что акция связана с тем, что один из подозреваемых в убийстве в ноябре 2019 года якобы является сотрудником охраны главы Абхазии.

Как писал NEWS.ru, МВД Абхазии сообщило, что в воскресенье, 29 декабря, неизвестные обстреляли дом в селе Бзыбь Гагрского района. По информации ТАСС, обстрелянный дом принадлежит родному брату руководителя администрации президента Абхазии Беслана Барцица.