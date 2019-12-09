https://static.news.ru/photo/5e1195c0-1a11-11ea-8a52-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/CNP/AdMedia/Global Look Press

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) 10 декабря будет вынужден прекратить свою деятельность. К этому привели действия Вашингтона.

После того как Орган станет недееспособным, «рухнет вся система ВТО», что повлечёт прекращение действий правил мировой торговли. Об этом говорится в статье, опубликованной немецким журналом Der Spiegel.

Проблема возникла из-за того, что 10 декабря истекает второй и последний срок полномочий у двух из трёх необходимых для работы заседателей Апелляционного органа ВТО. Процесс выбора новых заседателей Белый дом блокировал в течение двух лет.

По мнению автора статьи, американский президент Дональд Трамп делал это сознательно, поскольку считает, что в мире без ВТО сможет добиться для США более выгодных условий. Также отмечается, что едва работа Апелляционного органа ВТО остановится, в мировую торговлю может вернуться «право сильнейшего».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп призвал Всемирный банк оставить Китай без кредитов. Он заявил, что Всемирный банк должен прекратить выдачу кредитов Пекину, поскольку у Китая и так всё хорошо с финансами.