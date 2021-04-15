Немецкий депутат призвал отклонить требования Киева о ядерном статусе

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Член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт призвал германского министра иностранных дел Хайко Мааса немедленно отклонить требования Украины о ядерном статусе. По его мнению, Киев ненадёжен как союзник.

О желании Украины вернуть ядерное оружие заявил посол страны в ФРГ Андрей Мельник. По его мнению, Украина нуждается в поддержке других государств не только на словах.

К сожалению, из-за внутриполитической ситуации на Украине в настоящее время она является ненадёжным партнёром для Запада. Как член комитета по международным делам бундестага Германии я отвергаю украинские требования о ядерном оружии, — цитирует Гердта РИА Новости.

Он добавил, что ожидает того, что министр иностранных дел Хайко Маас немедленно отклонит требование Украины о ядерном оружии. Гердт считает, что «любой, кто любит мир и хочет уменьшить ядерную угрозу, не может поддерживать какой-либо ядерный статус Украины».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Киев может пригрозить западным партнёрам возвращением ядерного оружия, если Запад будет недостаточно помогать в противостоянии с Россией. Об этом заявил экс-глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко. Бывший руководитель украинской службы безопасности подчеркнул, что он не призывает восстановить ядерный статус страны, но считает, что народ страны заслуживает уважения.