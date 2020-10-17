Экс-глава СБУ заявил о наличии возможности восстановить ядерный статус

Киев может пригрозить западным партнёрам возвращением ядерного оружия, если Запад будет недостаточно помогать в противостоянии с Россией, считает экс-глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко.
Бывший руководитель украинской службы безопасности подчеркнул, что он не призывает восстановить ядерный статус страны, но считает, что украинский народ заслуживает уважения,
Сейчас есть научный потенциал, у нас есть все технические возможности восстановить ядерный статус. Но я не призываю восстановить, я призываю напомнить, что нужно с уважением относиться к украинскому народу... Мы же искренне защищаем западный мир, мы искренне защищаем демократию, почему демократия этого не делает? — сказал он.
Экс-глава УСБ добавил, что именно Украина сделала огромный вклад в развитие ядерного вооружения, «подарив миру Королёва», а также внесла свою лепту в процесс разоружения для обеспечения мировой безопасности.
Киев отказался от доставшегося от СССР ядерного потенциала в 1994 году, согласно Будапештскому меморандуму.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил согражданам пройти всеукраинский опрос по пяти важным вопросам. Опрос состоится параллельно с местными выборами в стране, назначенными на 25 октября. Зеленский спросит у украинцев их отношение к введению пожизненного тюремного срока для чиновников за коррупцию, к созданию в Донбассе свободной экономической зоны, к сокращению числа народных депутатов, к легализации марихуаны и к праву Украины на использование меморандума о гарантиях безопасности от 1994 года для восстановления территориальной целостности страны, писал NEWS.ru ранее.