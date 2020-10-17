Экс-глава СБУ заявил о наличии возможности восстановить ядерный статус

https://static.news.ru/photo/07d0d77a-10ec-11eb-a696-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/mod.mil.rus/Global Look Press

Киев может пригрозить западным партнёрам возвращением ядерного оружия, если Запад будет недостаточно помогать в противостоянии с Россией, считает экс-глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко.

Бывший руководитель украинской службы безопасности подчеркнул, что он не призывает восстановить ядерный статус страны, но считает, что украинский народ заслуживает уважения, пишут «Известия» со ссылкой на интервью Смешко YouTube-каналу Ukrlife.

Сейчас есть научный потенциал, у нас есть все технические возможности восстановить ядерный статус. Но я не призываю восстановить, я призываю напомнить, что нужно с уважением относиться к украинскому народу... Мы же искренне защищаем западный мир, мы искренне защищаем демократию, почему демократия этого не делает? — сказал он.

Экс-глава УСБ добавил, что именно Украина сделала огромный вклад в развитие ядерного вооружения, «подарив миру Королёва», а также внесла свою лепту в процесс разоружения для обеспечения мировой безопасности.

Киев отказался от доставшегося от СССР ядерного потенциала в 1994 году, согласно Будапештскому меморандуму.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил согражданам пройти всеукраинский опрос по пяти важным вопросам. Опрос состоится параллельно с местными выборами в стране, назначенными на 25 октября. Зеленский спросит у украинцев их отношение к введению пожизненного тюремного срока для чиновников за коррупцию, к созданию в Донбассе свободной экономической зоны, к сокращению числа народных депутатов, к легализации марихуаны и к праву Украины на использование меморандума о гарантиях безопасности от 1994 года для восстановления территориальной целостности страны, писал NEWS.ru ранее.