Читатели газеты Die Welt высказались против открытия учебной миссии Евросоюза на территории Украины. Таким мнением они поделились в комментариях к статье, в которой немецкие политики оценили эту инициативу. Так, её поддержали представители блока ХДС/ХСС и отвергли в Левой партии.

Речь идёт о миссии EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (Военно-консультативная и учебная миссия ЕС на Украине). Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник попросил ЕС как можно скорее начать её создание.

Комментаторы не проявили такого же энтузиазма, назвав Украину «несостоявшимся государством, соседствующим с ЕС» и напомнив о ситуации с Афганистаном.

Каждый партнёр ЕС должен держаться подальше от этого конфликта. Афганистан должен стать уроком для ЕС, — написал подписчик под ником Michael W.

Другой комментатор с ником Martin M. уверен, что Украина не проблема Германии и у ФРГ «достаточно собственных» проблем.

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что после запуска «Северного потока — 2» страну должны принять в НАТО. Он назвал проект угрозой для Украины и потребовал остановить его реализацию.