Украинский посол потребовал принять страну в НАТО после запуска СП-2

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что после запуска газопровода «Северный поток — 2» Киев должны принять в НАТО. Об этом он сказал в интервью Die Welt.

Мельник озвучил позицию Украины против газопровода и потребовал от Запада мужества.

Украине нужны не заверения, а конкретные обязывающие гарантии безопасности от США и Германии, лучше всего в рамках скорейшего вступления в НАТО, — сказал дипломат.

Он добавил, что в правительстве Украины «видят угрозу» в «Северном потоке — 2», а также потребовал его остановить его реализацию.

Ранее больным вопросом для Украины проложенный из России в Германию газопровод назвал президент Украины Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что Украина попросит ввести санкции против компании Nord Stream AG, если эксплуатация «Северного потока — 2» будет разрешена вопреки договорённостям США и Германии и европейскому законодательству. До этого суд в ФРГ отклонил жалобу Nord Stream AG и не стал выводить газопровод «Северный поток — 2» из-под действия обновлённой Газовой директивы ЕС.