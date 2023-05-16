Некоглай пожаловался в Интерпол на пытки в России

Фото: vk.com/nekogow

Некоглай (Николай Лебедев)

Блогер Некоглай (Николай Лебедев) сообщил в своем Telegram-канале, что обратился в Интерпол с жалобой на пытки в России. По его словам, он рассчитывает взыскать с РФ десятки миллионов евро по итогам расследования.

Я написал заявление в Интерпол еще месяц назад. И сегодня они уже занимаются этим делом, — заявил блогер.

По словам Некоглая, он не рассчитывает на то, что российские правоохранительные органы найдут его обидчиков. Обращение в СКР он рассматривает только как дополнительное доказательство для Интерпола, что ситуация не является выдуманной.

Я могу взыскать с России несколько десятков миллионов евро. <...> А потом объявлю за информацию о каждом, кто меня пытал, награду в миллион евро, — добавил Некоглай.

Некоглая депортировали из России в ноябре 2022 года после публикации в Сети пародийного ролика на российского военнослужащего, атакованного украинским дроном. Позже блогер заявил, что подвергся избиению в ОМВД. По его словам, так сотрудники полиции добивались от него публичных извинений за съемку скандального ролика.