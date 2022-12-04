Некоглай пожаловался на пытки в отделе полиции Блогер Некоглай обвинил московских полицейских в избиении и пытках

Фото: vk.com/nekogow

Блогер Некоглай (Николай Лебедев)

Депортированый из России в Молдавию по решению суда блогер Некоглай (Николай Лебедев) опубликовал видео на YouTube, в котором заявил, что подвергся избиению в ОМВД по Пресненскому району Москвы, куда его доставили после задержания. По его словам, так сотрудники полиции добивались от него публичных извинений за съемку скандального ролика про российского военнослужащего.

Три человека в форме надели на меня наручники, завели меня в маленькую комнату четвертого этажа Пресненского отдела 9 ноября, в 8 часов вечера, и начали забивать меня просто, как собаку, — сказал Некоглай.

Блогер уверяет, что его избивали «руками и ногами» и пытались «посадить на бутылку», снимая происходящее на видео. После этого, как заявил Некоглай, ему сбрили волосы и брови и сказали извиниться за свой ролик на камеру. В подтверждение своих слов об избиении Некоглай продемонстрировал справку из травмпункта.

В начале ноября в Сети распространилось видео, на котором запечатлен российский боец, попавший под атаку ВСУ: он лежит в окопе и успевает отбросить в сторону несколько гранат, которые на него сбрасывают с квадрокоптера. Некоглай снял для TikTok пародию на военнослужащего и сопроводил свой ролик треком Rasputin группы Boney M..

Спустя сутки после публикации видео, 9 ноября, блогера задержали. Пресненский суд Москвы решил депортировать тиктокера из России (Некоглай — гражданин Молдавии), а также назначил ему штраф в размере пяти тысяч рублей по статье «Нарушение миграционного законодательства». Утром 24 ноября Некоглая доставили в аэропорт Домодедово, откуда он вылетел в Ереван, чтобы с пересадкой добраться до Кишинева.