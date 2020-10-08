Неизвестный под видом Тихановской включился в заседание парламента Дании

Неизвестный человек выдал себя за Светлану Тихановскую на онлайн-заседании комитета по внешней политике датского парламента. Притворявшийся политиком человек сослался на то, что у него не работает веб-камера, но не смог провести датчан.
Заседание комитета было посвящено белорусским вопросам, в частности, сложившейся в стране политической ситуации. Депутаты начали было обсуждать повестку дня, но минут через 40 поняли, что что-то не так, и прервали заседание,
Позже в отчёте было сказано, что во время заседания комитета не прозвучало ничего такого, что могло бы навредить внешнеполитическому курсу Дании. Теперь включение веб-камеры станет обязательным условием переговоров с внешними участниками.
Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-председатель Объединённой гражданской партии Анатолий Лебедько задержан в Минске. Несколько дней назад бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назначила Лебедько одним из своих представителей по конституционной реформе.
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