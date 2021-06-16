Небольшая трёпка: американцы оценили инцидент с охраной Путина в Женеве

https://static.news.ru/photo/6627d014-cee5-11eb-8a1f-96000091f725_660.jpg Фото: Guo Chen/XinHua/Global Look Press

Читатели сайта Fox News отреагировали на сообщения о давке, которую устроили американские журналисты во время саммита Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

Телеканал указал, что в какой-то момент прессу попросили разойтись. При этом «американских репортёров агрессивно вытолкнули сотрудники российской службы безопасности». Действия охранников нашли поддержку в комментариях у читателей.

Журналисты неправы. Если они не могут просто постоять позади прочерченной перед ними линии, то они просто безответственные люди. Недостаточно ответственные, чтобы приближаться к главам государств, — написал один из читателей.

Другие также посчитали, что в инциденте виновата пресса: «Американская пресса сегодня не более чем пропагандистский орган. <...> Хорошо, что им задали небольшую трёпку», «Их потянули за рубашки, потому что они отказывались слушать, и теперь они будут кричать о крайней агрессивности», «Российская охрана присутствовала там не для вежливых речей, а чтобы выполнить поставленную задачу», «Итак, если охранники (в данном случае русские) говорят вам: „Не приближайтесь!“ — а вы их не слушаете, могут быть последствия? А что тут удивительного?».

Ранее стало известно, что в швейцарской Женеве прошёл саммит Россия — США с участием президентов Владимира Путина и Джо Байдена. В отличие от предыдущего хельсинкского саммита, лидеры обошлись без совместной пресс-конференции. Это шаг как нельзя лучше описывает суть переговоров, которые должны были определить правила не сотрудничества, а конфронтации.