Небольшая трёпка: американцы оценили инцидент с охраной Путина в Женеве

Читатели сайта Fox News отреагировали на сообщения о давке, которую устроили американские журналисты во время саммита Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.
Телеканал указал, что в какой-то момент прессу попросили разойтись. При этом «американских репортёров агрессивно вытолкнули сотрудники российской службы безопасности». Действия охранников
Журналисты неправы. Если они не могут просто постоять позади прочерченной перед ними линии, то они просто безответственные люди. Недостаточно ответственные, чтобы приближаться к главам государств, — написал один из читателей.
Другие также посчитали, что в инциденте виновата пресса: «Американская пресса сегодня не более чем пропагандистский орган. <...> Хорошо, что им задали небольшую трёпку», «Их потянули за рубашки, потому что они отказывались слушать, и теперь они будут кричать о крайней агрессивности», «Российская охрана присутствовала там не для вежливых речей, а чтобы выполнить поставленную задачу», «Итак, если охранники (в данном случае русские) говорят вам: „Не приближайтесь!“ — а вы их не слушаете, могут быть последствия? А что тут удивительного?».
Ранее стало известно, что в швейцарской Женеве прошёл саммит Россия — США с участием президентов Владимира Путина и Джо Байдена. В отличие от предыдущего хельсинкского саммита, лидеры обошлись без совместной пресс-конференции. Это шаг как нельзя лучше описывает суть переговоров, которые должны были определить правила не сотрудничества, а конфронтации.