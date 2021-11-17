Небензя заявил о риске распространения терроризма из Афганистана

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что существует угроза распространения из Афганистана в соседние страны террористической и наркотической угрозы. По его словам, в Москве рассчитывают, что с угрозами справятся талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России), дававшие подобные обещания, сообщает РИА Новости.

Сегодня существует реальная угроза перелива террористической и наркоактивности, в том числе маскирующейся под миграционные потоки, на территорию стран-соседей. Рассчитываем, что талибы продолжат выполнять свои обещания по искоренению этих вызовов, — подчеркнул постпред на заседании СБ ООН.

Ранее стало известно, что события в Афганистане пойдут по катастрофическому сценарию, если талибам не удастся нормализовать ситуацию. Об этом заявил секретарь СБ РФ Николай Патрушев.

Он также призвал пресекать попытки США закрепиться в центральноазиатских странах СНГ под предлогом ухудшения обстановки в Афганистане. По его словам, важно не допустить, чтобы Афганистан вновь стал полигоном для «необдуманных геополитических авантюр внешних игроков».