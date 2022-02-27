Небензя заявил, что Запад не пытался урегулировать ситуацию на Украине

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Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что никаких попыток урегулировать ситуацию на Украине Запад не предпринимал. Такое заявление российский представитель сделал в ходе заседания Совбеза ООН.

По мнению политика, украинский кризис является результатом игнорирования «преступных действий неонацистов».

Заявления о непропорциональном применении РФ силы на Украине — враньё, — сказал Небензя.

Также Небензя отметил, что в настоящее время против России в соцсетях развязана информационная война. Удары Вооружённых сил Украины пытаются выдать за российские действия.

Ранее Совбез ООН https://news.ru/world/sovbez-oon-zaprosil-provedenie-chrezvychajnoj-specsessii-ga-po-ukraine/ процедурную резолюцию с призывом провести чрезвычайную специальную сессию Генассамблеи по ситуации на Украине. Правилами предусмотрено, что заседание должно начаться в течение 24 часов с этого момента.