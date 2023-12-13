Небензя выразил надежду, что СБ ООН призовет к прекращению огня в Газе Небензя: РФ надеется, что СБ ООН вслед за ГА ООН призовет к перемирию в Газе

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Россия надеется, что СБ ООН вслед за Генассамблеей сможет потребовать прекращения огня в секторе Газа, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, которые цитирует ТАСС, таким образом организация наконец-то сможет выполнить свои функции.

Надеемся, что вслед за Генассамблеей и Совет Безопасности сможет наконец выполнить свои обязательства. Тем более что представители Объединенных Арабских Эмиратов подготовили и внесли на рассмотрение еще один проект по наращиванию и мониторингу доставки гуманитарной помощи в Газу, — отметил постпред.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие представленной Египтом и Мавританией резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За документ проголосовали 153 государства, в том числе Россия и Китай. Против высказались 10 стран, в числе которых Австрия, Израиль, США и Чехия. Воздержались от голосования 23 государства, включая Великобританию, Германию и Украину.

Также ГА ООН проголосовала против поправки США к предложенной Египтом и Мавританией резолюции по Палестине. Документ, предложенный Вашингтоном, включал в себя осуждение действий палестинского движения ХАМАС. За поправку с осуждением атаки ХАМАС проголосовали 84 страны, 62 высказались против, еще 25 государств воздержались. Для принятия поправки было необходимо две трети голосов.