«Не удивляюсь»: Лавров ответил на статью о «краже» Россией формулы вакцины

Москва не думает, что кто-то всерьёз будет воспринимать обвинения британской газеты The Sun в адрес России о её причастности к краже формулы вакцины AstraZeneca от коронавирусной инфекции. Голословных обвинений уже было множество. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого приводит РИА Новости.

Вы знаете, я уже ничему не удивляюсь. Что касается наших британских, да и большинства западных партнёров, я не думаю, что кто-то всерьёз будет воспринимать эти голословные обвинения, — сказал глава МИД РФ.

Он добавил, что не слышал об этих обвинениях в отношении России. Лавров лишь напомнил о случаях, когда AstraZeneca давала негативные побочные эффекты. По его мнению, подобного не происходило с российской вакциной «Спутник V».

Ранее издание The Sun сообщило, что один из российских шпионов украл формулу препарата от коронaвирусной инфекции AstraZeneca, чтобы впоследствии oна была использована для создания российской вакцины «Cпутник V». Комментируя эту новость, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал The Sun «глубоко ненаучной газетой». В РФПИ отметили, что этот материал не имеет научного смысла, так как «Спутник V» имеет другую платформу.