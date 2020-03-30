https://static.news.ru/photo/725fa612-7235-11ea-9839-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Farnsworth/picture alliance/Global Look Press

Жительница села Коленковцы (Черновицкая область) на Западной Украине была вынуждена записать видеообращение к односельчанам, которых она заразила коронавирусом. Инфекцию женщина привезла из Италии, и приехав оттуда на родину, не захотела самоизолироваться.

Она ходила на митинги, участвовала в общественных мероприятиях. Спустя несколько дней в селе, кроме её детей и внуков, также заразились глава села и 14 односельчан. Вылечившись от коронавируса женщина записала ролик, который разместила в YouTube.

Я слышу, что вы хотите сжечь мой дом, физически расправиться с моими детьми, моими внуками. Я сегодня приехала, я вылечилась, вылечились мои дети, не убивайте их. Хотите, меня убивайте, режьте, рубите, если от этого что-то изменится. Я прошу у вас прощения, — сказала женщина, стоя на коленях.

Она также пообещала никогда больше не посещать Италию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существуют три сценария развития ситуации с коронавирусом в стране. По его словам, самым катастрофичным является тот, при котором инфекция COVID-19 заразит более 50% украинцев. Такой сценарий «медицинская система Украины не выдержит», отметил Зеленский.