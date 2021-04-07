«Не потерпим»: в Совфеде обещают ответить на высылку дипломатов РФ из США

https://static.news.ru/photo/b211880c-982c-11eb-b0e7-96000091f725_660.jpg Фото: Совет Федерации/flickr.com

В случае, если Соединённые Штаты примут решение выслать российских дипломатов, РФ должна дать зеркальный ответ. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабраилов.

В случае высылки наших дипломатов США получат однозначный ответ, от Америки мы этого не потерпим, — приводит слова сенатора РИА Новости.

По словам Джабраилова, зеркальные меры в таких ситуациях являются закономерной реакцией. Он напомнил, что подобный ответ соответствует международным нормам.

Ранее американская Служба разведки сообщила, что Россия стоит за кибератакой через программное обеспечение фирмы SolarWind, которая произошла в марте 2020 года. Тогда хакерам удалось внедрить в обновление программного обеспечения вирус Orion, который скачали тысячи пользователей, в том числе правительственные учреждения и более 400 крупнейших предприятий страны. В России на самом высоком уровне отрицают обвинения в причастности к кибератаке.

Как писал NEWS.ru, агентство Bloomberg в четверг, 8 апреля, сообщило, что официальные лица Белого дома завершили обзор хакерской атаки через SolarWinds и вмешательства в выборы в США. В настоящее время изучается вопрос о новых санкциях против России и выдворении её дипломатов.