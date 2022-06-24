«Не означает вступление»: Канцлер Австрии высказался по статусу Украины Канцлер Австрии заявил, что статус Украины не означает начало переговоров о принятии в ЕС

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что предоставление Украине статуса кандидата в ЕС ещё не означает начала переговоров о вступлении. Он отметил, что Киеву придётся пройти большой путь и провести огромную работу. Он подчеркнул, что присвоение статуса Украине не означает втягивание остальных участников ЕС в украинский кризис, пишет РИА Новости.

Присвоение Украине статуса кандидата не означает ещё переговоров о вступлении. На этом пути ещё многое должно произойти, нужно ещё многое сделать, но начало положено, — рассказал Нехаммер.

Он призвал Европу обеспечить безопасность своих граждан в этом вопросе.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что предоставление европейской перспективы Украине, Молдавии и Грузии является политическим решением и сигналом для России. Он при этом отметил, что процесс вступления Украины в ЕС после получения статуса кандидата потребует выполнения многих условий. По словам французского лидера, Еврокомиссия представит доклад о выполнении ранее выдвинутых Киеву условий. Он добавил, что Европа окажет поддержку в проведении всех необходимых реформ.