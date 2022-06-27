«Не имеет значения»: экономист Прокудин про дефолт России по евробондам Экономист Прокудин: дефолт по евробондам для России уже не имеет никакого значения

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Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин заявил, что возможный факт дефолта по суверенным еврооблигациям для России уже не имеет никакого значения. Эксперт пояснил, что Запад, по сути, заблокировал выплату дохода по российским еврооблигациям с погашением в 2026 году в сумме 71,25 миллиона долларов и с погашением в 2036 году в сумме 26,5 миллиона евро, которые были переведены сильно заранее. По мнению экономиста, в проигрыше оказались лишь западные корпорации, пишет РИА Новости.

Россия была признана дефолтной комитетом по CDS (Комитет по кредитным деривативам), так как она не уплатила проценты на деньги, которые дошли с задержкой до инвесторов. Поэтому с точки зрения Запада Россия уже в дефолте, — поделился Прокудин.

Он отметил, что дальнейшие дефолты для этого определения не имеют значения.

В понедельник, 27 июня, американское агентство Bloomberg выступило с утверждением, что в России произошёл дефолт по суверенным долговым обязательствам. В агентстве сообщили, что крайний срок выплаты $100 млн по купонам истёк в ночь на 27 июня и если инвесторы до окончания установленного крайнего срока не получают оговорённые средства, такая ситуация считается дефолтом.

По данным Bloomberg, подобная ситуация наблюдается впервые с 1918 года. При этом в агентстве подчеркнули, что дефолт имеет «в большей степени символическое значение» и россияне мало об этом беспокоятся. Последних заботят иные проблемы в национальной экономике, полагают эксперты из США.