Названы возможные сроки запуска прямых рейсов из России в Грузию РИА Новости: российские авиакомпании могут начать полеты в Грузию на следующей неделе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские авиакомпании могут начать выполнять рейсы в Грузию уже на следующей неделе, сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о восстановлении авиасообщения и отмене визового режима с Грузией с 15 мая.

Старт полетов из России в Грузию планируется на следующей неделе, — сказал собеседник агентства.

В Минтрансе заявляли, что перевозчики ведут подготовку к возобновлению сообщения. В неделю планируется осуществлять семь рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на российских самолетах. В Грузии заверили, что разрешат выполнять полеты всем авиакомпаниям, кроме тех, которые находятся под санкциями.

Ранее сенатор Владимир Джабаров рассказал, что на решение об отмене виз и возобновлении прямых рейсов повлияли несколько факторов. В частности, парламентарий отметил, что Грузия «повела себя очень достойно», отказавшись вводить против России санкции по требованию США. Член Совета Федерации также указал, что страны многое связывает, несмотря на отсутствие дипломатических отношений. По его словам, люди продолжают общаться и приезжать друг к другу в гости. Теперь грузинам для этого не нужны визы, что особенно важно в преддверии сезона отпусков, подчеркнул Джабаров.