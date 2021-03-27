Названы страны, которым грозят ограничения при выдаче шенгенских виз

https://static.news.ru/photo/5f111060-8fa2-11eb-90fa-96000091f725_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Ряду стран, неохотно забирающим своих депортированных граждан из стран Европы, грозят ограничения при выдаче виз, которые необходимы для въезда в государства Шенгенской зоны.

Согласно данным Welt am Sonntag , Европейская комиссия проанализировала 39 стран, которые систематически «препятствуют» возвращению собственных граждан. Среди государств, получивших наихудшую оценку — «неудовлетворительно» — оказались Ирак, Иран, Ливия, Сенегал, Сомали, Мали, Гамбия, Камерун, Республика Конго, Египет, Эритрея, Эфиопия и Гвинея-Бисау.

Все 13 стран столкнутся с ограничениями при выдаче виз, если не исправят ситуацию с вызовом своих граждан из европейских государств.

В первую очередь планируется начать с данными станами «диалог» для улучшения кооперации, однако если сотрудничество останется на прежнем уровне, то с лета они могут столкнуться с более долгим сроком обработки заявлений на получение виз или сокращением срока действия выданных виз. Кроме того, обсуждается возможное повышение визового сбора.

Как писал NEWS.ru, ранее посол Греции в Москве Екатерини Нассика сообщила, что всем россиянам, которые захотят посетить Грецию, будет обеспечена выдача шенгенских виз.