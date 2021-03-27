Названы страны, которым грозят ограничения при выдаче шенгенских виз

Ряду стран, неохотно забирающим своих депортированных граждан из стран Европы, грозят ограничения при выдаче виз, которые необходимы для въезда в государства Шенгенской зоны.
Согласно данным
Все 13 стран столкнутся с ограничениями при выдаче виз, если не исправят ситуацию с вызовом своих граждан из европейских государств.
В первую очередь планируется начать с данными станами «диалог» для улучшения кооперации, однако если сотрудничество останется на прежнем уровне, то с лета они могут столкнуться с более долгим сроком обработки заявлений на получение виз или сокращением срока действия выданных виз. Кроме того, обсуждается возможное повышение визового сбора.
Как писал NEWS.ru, ранее посол Греции в Москве Екатерини Нассика сообщила, что всем россиянам, которые захотят посетить Грецию, будет обеспечена выдача шенгенских виз.