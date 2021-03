Названы страны, которым грозят ограничения при выдаче шенгенских виз

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

К контейнеровозу Ever Given, который сел на мель в Суэцком канале, направляются ещё два буксира.

По данным Associated Press, экскаваторы продолжат счищать ил и песок с левого борта, а буксиры будут тянуть судно. Как писал NEWS.ru, контейнеровоз Ever Given, который попытались снять с мели на...