Греция готова обеспечить выдачу шенгенской визы всем российским туристам

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Всем россиянам, которые захотят посетить Грецию, будет обеспечена выдача шенгенских виз. Об этом заявила посол Греции в Москве Екатерини Нассика.

Ранее посольство Греции в Москве подтвердило, что с 14 мая страна ждёт туристов из РФ, которые должны иметь на руках отрицательные тесты на коронавирус или сертификат о вакцинации. Москва заявила, что не станет удерживать желающих посетить Грецию.

Ответственность за выдачу виз для посещения нашей страны всецело лежит на нашем генконсульстве. <...> Так что мы можем обеспечить выдачу шенгенских виз всем, кто желает посетить нашу страну, — цитирует её ТАСС.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Греция готова летом принять туристов, у которых либо сделана прививка от коронавируса, либо есть антитела к вирусу, либо сдан отрицательный тест. При этом все путешественники могут пройти выборочную проверку, как и год назад. Однако в 2021 году будет использоваться экспресс-тест, который сокращает время карантина до 24 часов. Сейчас в Грецию разрешён въезд из стран Европейского союза и государств, которые активно проводят вакцинацию, таких как Израиль.

Как писал NEWS.ru, президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев сообщил, что Европейский союз не станет открывать границы Шенгенской зоны для граждан РФ раньше лета 2021 года. Игнатьев пояснил, что Франция, Италия и Испания пока не готовы принимать граждан России, поэтому весной им «шенгена можно не ждать».