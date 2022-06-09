Названы страны, которые особо зависят от украинского зерна

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Пшеница

Бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия России Леонид Холод в разговоре с NEWS.ru рассказал, какие страны особенно сильно нуждаются в украинском зерне. По его словам, в список входят африканские республики и страны Ближнего Востока.

Зерно покупают страны, которые данную продукцию недопроизводят, либо не производят вообще. И таких стран много, а зерноизбыточных — мало. От отсутствия поставок страдают не самые богатые страны — либо средние, либо бедные. У нас и у Украины зерно покупают африканские страны (и доля этих поставок очень высока), а также страны Ближнего Востока, такие как Иран, Ирак, Бангладеш, Пакистан — подчеркнул экономист.

Отвечая на вопрос, что будет с западными странами в случае прекращения поставок, Леонид Холод заявил, что у них налажено свое производство и их это коснется в меньшей степени.

Европейские государства себя сами обеспечат — Франция экспортер пшеницы третьего класса, пшеницу выращивают и в Америке, и в Канаде, — поведал специалист.

Это подтверждают и статистические данные за 2020 год, которые ранее опубликовало РИА. согласно им, Украина является пятым по величине экспортером пшеницы, а основные ее покупатели — Египет, Индонезия, Пакистан, Бангладеш и Ливан.

Тем не менее Леонид Холод отмечает, что пшеница, вопреки поверхностному мнению, является не единственной зерновой культурой, которую поставляет Украина, и страны ощутят нехватку других товаров.

Россия поставляет больше пшеницы, Украина — кукурузы. Довольно большой удельный вес двух стран в поставках ячменя, овса и других зерновых культур, — уточняет он.

7 июня из Запорожской области в Крым была отправлена первая партия украинского зерна. Уточняется, что затем оно будет перенаправлено в Турцию. Власти Украины обвинили Россию в похищении зерна, а Евросоюз призвал страны не покупать его.