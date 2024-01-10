Названы страны, для которых госдолг США станет большой проблемой Экономист Беляев: госдолг США может привести к проблемам у Китая и Японии

Фото: Li Rui/XinHua/Global Look Press

Госдолг США может стать существенным осложнением не только для американской экономики, но и всего мира, поскольку Штаты до сих занимают 17–18% мирового производства и торговли, рассказал NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, могут возникнуть долговые проблемы у Китая, который является крупным держателем американских ценных бумаг, а также у Японии и Великобритании.

Будут долговые проблемы у Китая, который является крупным держателем американских ценных бумаг, у Японии и Великобритании. Росконгресс делает подобный вывод из того, что американская финансовая и производственная машина тесно связана с глобальным экономическим механизмом. Если в США будет сбой, это негативно отразится на всем остальном мире. Весь вопрос заключается в том, насколько оправдано считать, что такой сценарий может реализоваться, — заявил Беляев.

По мнению эксперта, угроза госдолга США велика из-за существенной суммы. Для всего мира является огорчением, что американская экономика базируется на долговом компоненте, который постоянно наращивается.

О том, что госдолг США достиг рекордной отметки в $34 трлн, стало известно 3 января. На $1 трлн эта сумма выросла за последние несколько месяцев 2023 года. По мнению Беляева, говорить о скором коллапсе экономики США из-за госдолга в размере преждевременно. Главный вопрос состоит в том, способен ли Вашингтон в течение какого-то времени обслуживать этот долг — своевременно выплачивать проценты по ценным бумагам и погашать их. По словам экономиста, в ближайшие год-два США в состоянии делать это, и пока катастрофы не проглядывается.