«50 лет хороним Америку»: экономист оценил катастрофичность госдолга США Экономист Беляев: хоронить Америку из-за рекордного госдолга рано

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Говорить о скором коллапсе экономики США из-за госдолга в размере $34 трлн преждевременно, заявил NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, эта сумма является фантастической, но у Вашингтона есть опыт преодоления кризисных ситуаций.

Преждевременно говорить, что в ближайшие годы будет коллапс американской экономики. Все 50 лет мы хороним Америку: «Не сегодня завтра она все, доллар рушится». <...> Вместе с тем мы должны принимать во внимание, что американская экономика преодолела многие кризисные моменты и не так плохо себя чувствует, — отметил эксперт.

Он пояснил, что американский госдолг состоит из отдельных ценных бумаг. Главный вопрос состоит в том, способен ли Вашингтон в течение какого-то времени обслуживать этот долг — своевременно выплачивать проценты по ценным бумагам и погашать их. По словам экономиста, в ближайшие год-два США в состоянии делать это, и пока катастрофы не проглядывается.

Эксперт добавил, что теоретическая угроза того, что экономика США может не справиться с госдолгом, все же существует, но есть множество финансовых приемов, позволяющих не допустить дефолта. Он также отметил, что США следует задуматься над тем, как выводить долговой компонент из экономического механизма или пытаться снизить нагрузку на бюджет. Пока в Вашингтоне этим не очень озабочены, заключил эксперт.

О том, что госдолг США достиг рекордной отметки в $34 трлн, стало известно 3 января. На $1 трлн эта сумма выросла за последние несколько месяцев 2023 года.

Ранее доктор экономических наук Владимир Васильев выразил мнение, что власти США завели финансовую политику страны в тупик. Они использовали все доступные методы для обуздания инфляции, но не добились цели и даже ухудшили ситуацию путем вливания сотен миллиардов долларов в экономику.