Американист назвал «неуловимого Джо» экономики США Американист Васильев: победа над инфляцией стала “неуловимым Джо” для финансовой политики США

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Власти США завели финансовую политику страны в тупик, использовав все доступные методы для обуздания инфляции, но не добившись цели и даже ухудшив ситуацию путем вливания сотен миллиардов долларов в экономику, рассказал в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев. По его словам, огромная эмиссия денег и бесконтрольная инфляция создали для американской экономики большие проблемы, а лозунг победы над инфляцией стал «неуловимым Джо» для финансовой политики Вашингтона.

Как пояснил эксперт, весной нынешнего года в стране разразился серьезный банковский кризис, когда общий объем депозитов сократился на $472 млрд долларов, обанкротились три банка — Silicon Valley Bank, Signature Bank и First Republic Bank, а еще несколько десятков столкнулись с такой угрозой. Однако политика Федеральной резервной системы США свелась не к санации банковской системы, а к сведению банкротств к минимальному уровню путем выдачи организациям неограниченных объемов денег, что только разгоняет инфляционные процессы и провоцирует новые кризисы.

Лозунг «победа над инфляцией» стал «неуловимым Джо» для американской финансовой политики. Сегодня инфляция в США находится в районе 5–6% и бесконечно далека от заявленного таргета в 2%, — заключает Васильев.

Ранее экономист Валерий Масленников рассказал об угрозе Западу из-за американского госдолга. По его словам, США построили финансовую пирамиду, основанную на постоянном выпуске долларов и гособлигаций и продаже их третьим странам.