США поставили рекорд по госдолгу Минфин: госдолг США превысил $34 триллиона

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Американский государственный долг впервые превысил отметку в $34 триллиона, сообщается на официальном сайте Министерства финансов США. Это рекордный показатель.

По состоянию на вторник задолженность Соединенных Штатов достигла отметки в $34,001 триллиона. В сентябре прошлого года этот показатель составлял $33 триллиона.

Как отметило РИА Новости со ссылкой на экспертов, обслуживание такого масштабного государственного долга может потребовать от Вашингтона примерно треть бюджетных доходов.

Ранее доктор экономических наук Владимир Васильев выразил мнение, что власти США завели финансовую политику страны в тупик, использовав все доступные методы для обуздания инфляции, но не добились цели и даже ухудшили ситуацию путем вливания сотен миллиардов долларов в экономику.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что США скоро будет не хватать бумаги, чтобы печатать доллары для обслуживания госдолга. По его словам, Вашингтон тратит порядка $200 млн в час на это.

В марте глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что госдолг России на начало 2023 года составил 15,1% ВВП. По его словам, такой низкий госдолг — преимущество, которое позволит в будущем при необходимости провести новые заимствования для финансирования расходов бюджета.